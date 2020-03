Contigliano (Rieti) dichiarato zona rossa

Il Comune di Contigliano, 3.800 circa, in provincia di Rieti, sara’ dichiarato, a breve, zona rossa dopo il boom di contagi da Covid-19 registrato nella casa di riposo Alcim.

Ieri sera il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, aveva comunicato di aver ricevuto dalla Asl di Rieti l’esito dei tamponi eseguiti nella struttura da cui si evinceva che i positivi tra i degenti erano 42 e 23 tra gli operatori sanitari. Sempre da ieri la Asl di Rieti ha inviato a Contigliano un ‘Covid team’ per assistere in loco i malati meno gravi.

Nella casa di riposo, che si trova pochi chilometri dal capoluogo reatina, sta intervenendo anche l’Esercito per assistere i degenti e i sanitari che vi operano.

“Premesso che accetteremo qualsiasi decisione verra’ presa per il bene dei cittadini, ma istituire dei blocchi stradali a Contigliano non solo non avrebbe alcun senso, ma chiuderebbe un accesso strategico a Rieti capoluogo per un’intera porzione della provincia”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, intervenendo in diretta sul portale online RietiLife.it in merito all’imminente istituzione della ‘zona rossa’ nel Comune reatino a seguito dell’impennata dei contagi da coronavirus registrati presso la casa di riposo Alcim. Alle 16 il sindaco Lancia parlera’ in videoconferenza con Questura, Prefettura di Rieti e Regione Lazio per discutere proprio delle misure restrittive da adottare. “In quella sede rappresentero’ la mia contrarieta’ alla chiusura stradale – ha ribadito Lancia – Non ha alcuna utilita’ bloccare la provincia. Per chi conosce la geografia del nostro territorio sa che Contigliano e’ uno snodo la cui chiusura oltre che inutile creerebbe problemi a gran parte del territorio reatino”.