Raggi, a Roma didattica a distanza anche in nidi e materne

Il Campidoglio annuncia didattica a distanza anche per i bambini piu’ piccoli che frequentano asili nido e scuole dell’infanzia. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Sulla sua pagina la prima cittadina scrive: “Oggi voglio dare una buona notizia alle famiglie: a Roma parte la didattica a distanza anche per i nidi e le scuole dell’infanzia. Lanciamo l’iniziativa ‘Aspettando che finisca…’ che mette in atto proposte pedagogiche e didattiche per i piu’ piccoli. Molte insegnanti ed educatrici hanno mantenuto spontaneamente il contatto con i genitori e i bambini, inviando audio, video e messaggi, e le ringrazio per la passione e la dedizione che dimostrano. Con l’iniziativa avvieremo un percorso strutturato per estendere questa attivita’ fondamentale a tutti. Vogliamo dare un contributo fondamentale alle famiglie e soprattutto ai piccoli che sono a casa. Un modo per continuare ad essere comunita’”.

