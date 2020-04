Regione Lazio, oggi 169 casi; trend in calo

“Oggi registriamo un dato di 169 casi di positivita’ e un trend in decrescita per la prima volta sotto al 6%. Manteniamo pero’ alta l’attenzione”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. “Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati”, sottolinea D’Amato, osservando che “da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata, ma non dobbiamo mollare la guardia. L’obiettivo – prosegue l’assessore – e’ raggiungere il coefficiente di sviluppo R0”. Inoltre, “sono in continua crescita i guariti, che salgono di 46 unita’ nelle ultime 24 ore, circa due ogni ora, arrivando a 337 totali”, e “sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.547”, mentre “i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7”.

D’Amato ricorda poi che “e’ attivo da questa mattina, e ha gia’ ricoverato il suo primo paziente, il COVID Center del Campus Bio-Medico, con 9 posti letto di terapia intensiva, mentre presso l’A.O. San Giovanni nelle ultime 48 ore non ci sono stati casi positivi al Covid-19. Ad oggi – conclude – sono stati effettuati nel Lazio oltre 35mila tamponi”.