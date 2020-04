Sabotato laboratorio per test Covid a ospedale San Camillo

All’ospedale San Camillo sono state sabotate le apparecchiature del laboratorio per effettuare i test per il Covid-19 che doveva partire oggi. Si legge in un post di Salute Lazio, il portale Facebook dell’assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. “Un fatto gravissimo che ci indigna – commenta l’assessore Alessio D’Amato -. Apprendo dal direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo che questa notte è stato sabotato il laboratorio per il test del Covid-19 che doveva essere attivo da oggi. È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti”, aggiunge.

Stampa