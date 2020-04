Zingaretti, nel Lazio 2.000 posti in rete hotel

“Confermo che ci stiamo preparando a una fase successiva con un protocollo per 2000 letti per positivi asintomatici. Dobbiamo garantire un posto a chi non puo’ avere l’isolamento totale nella propria abitazione. I 2000 posti negli hotel serviranno a collocare chi deve fare la quarantena, e liberare ospedali da presenze che potrebbero non essere opportune”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in video-conferenza stampa.

Per questo, ha detto, la Regione Lazio sta costruendo una “rete di hotel su tutto il territorio”. Da oggi e’ attivo il Marriott, vicino all’ospedale Covid Columbus di Roma, per 160 posti circa; due hotel per un totale di 130 posti erano gia’ stati individuati in altre zone di Roma. “Per l’assistenza domiciliare – ha detto ancora Zingaretti – siamo forse la prima regione italiana che ha costruito dei kit per l’assistenza domiciliare con strumenti per misurare la temperatura e l’ossigeno. Lo dico da ex colpito – ha concluso – l’ossigenazione del sangue e’ uno degli elementi fondamentali per dare serenita’ a paziente e medico. Entro fine settimana saranno consegnati i primi 500”.