In arrivo allo Spallanzani nuovo test rapido per Covid-19

In arrivo un nuovo test rapido per il Covid-19. Ci sta lavorando l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. In una intervista al Corriere della Sera, il direttore sanitario Francesco Vaia spiega: oggi, a Contigliano, “inizieremo a provare un’altra metodica per quanto riguarda la sperimentazione del test rapido” ossia “testeremo lo stesso kit che sta testando Tor Vergata e ne verificheremo in collaborazione con il policlinico la validità scientifica”.

In merito alla differenza con la il precedente test rapido, Vaia precisa: “La procedura è la stessa, basta una sola goccia di sangue per capire se il paziente è positivo. Ma anziché limitarsi a questo, il macchinario specifico che analizzerà il siero nell’arco di pochi minuti, potrà confermare la presenza degli anticorpi”. Il test quindi “ci dirà da quanto tempo il coronavirus ha contagiato il paziente, se siamo all’inizio o alla fine della malattia. E se negativo, grazie a questi valori capiremo se non lo hai mai preso o se nel frattempo si è negativizzato”.