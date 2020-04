Regione Lazio, oggi 169 casi, trend in calo

“Oggi registriamo un dato di 169 casi di positivita’ e un trend in lieve discesa al 5%”, mentre “sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.287 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 16”. Inoltre, “sono in continua crescita i guariti, che salgono di 32 unita’ nelle ultime 24 ore, doppiando i decessi e arrivando a 369 totali”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Da alcuni giorni – osserva D’Amato – nel Lazio registriamo un trend in leggera frenata, ma dobbiamo mantenere altissima l’attenzione. Ho visitato questa mattina il Covid Center del Campus Bio-Medico, che ha gia’ sei ricoverati in terapia intensiva. Un valido contributo per tutto il sistema sanitario regionale. A Latina – precisa l’assessore – registriamo il numero piu’ basso regionale dei nuovi positivi, mentre a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 24 ore, a Frosinone il dato piu’ basso della settimana e Roma citta’ prosegue nella lenta discesa”. Infine, “questa mattina e’ stato attivato per i cittadini il servizio di assistenza psicologica al numero verde 800.118.800”.