73enne investito e ucciso da camion a Roma

Incidente stradale mortale oggi alle 13 all’altezza del civico 71 di via Ostiense, a Roma, dove un uomo di 73 anni e’ stato investito e ucciso da un veicolo adibito a carico merci. Il conducente si e’ fermato subito dopo averlo colpito per prestare soccorso all’anziano che e’ pero’ deceduto. Sul posto gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Secondo quanto si apprende, l’autista del Van e’ stato sottoposto all’alcol test risultando negativo.

La circolazione dei veicoli e’ stata momentaneamente interdetta nel tratto che va da via Pellegrino Matteucci a Piramide per consentire tutte le attivita’ di accertamento.