È appena uscita la mappa degli impianti sportivi pubblici a Roma

Anche se i riflettori della stampa e dell’opinione pubblica sono tutti concentrati sull’emergenza sanitaria, Roma inizia a pensare al post-covid da vari punti di vista. Uno di questi riguarda gli impianti sportivi comunali, che dopo anni di lavoro adesso sono classificati, mappati e pronti a una consultazione. A disposizione sia dei cittadini che addetti ai lavori.

“Il lavoro quadriennale portato avanti da Commissione, Assessorato e Dipartimento Sport sulla classificazione degli impianti sportivi comunali giunge a completamento con questo strumento che sarà utile non solo per la gestione amministrativa ma soprattutto per la promozione delle strutture – spiega Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale – hanno finalmente pari dignità tutti gli impianti sportivi che nel corso degli anni, per scarsa attenzione, sono stati trattati diversamente e, in alcuni casi, sono stati letteralmente dimenticati, come ad esempio l’Accademia Pugilistica Renato Costantini, attiva da 30 anni a Via Offanengo, oppure l’impianto sportivo in costruzione da quasi 10 anni a Via Como, oppure la palestra che è costruita (ma mai aperta…) da oltre 10 anni a Largo Mazzoni”.

Sulla mappa, consultabile sul blog di Diario, è possibile ottenere informazioni sull’impianto e distinguere quelli che riapriranno (icona gialla) da quelli chiusi (icona grigia).