Lazio, distribuiti 500 kit per assistere pazienti a domicilio

La Regione Lazio ha come obiettivo la fornitura dei kit di teleassistenza a tutti i pazienti a domicilio. “Le Covid unit domiciliari sono per noi un elemento strategico per le prossime settimana”, ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato durante una video-audizione in commissione regionale Sanità. “Abbiamo chiesto di individuare i medici referenti per la gestione dei pazienti a domicilio. Attualmente abbiamo circa 1.500 pazienti a domicilio.

Si lavora su due aspetti: il primo è la fornitura dei kit di teleassistenza e sono in distribuzione i primi 500, ma vogliamo arrivare al punto in cui tutti coloro che sono in isolamento domiciliare possano usare questa metodologia. L’assistenza da remoto passa, inoltre, attraverso l’uso della app con 2.113 medici iscritti e 288 pediatri. Circa 70 mila cittadini usano la app”, ha concluso l’assessore.