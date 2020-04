Coronavirus, il prete dice la messa dal campanile ma arrivano i Vigili

E’ salito su un balconcino del campanile della parrocchia e ha iniziato a dire la messa con un altoparlante, richiamando diversi abitanti della zona. E’ accaduto nel quartiere Tor de’ Schiavi, alla periferia di Roma, nella parrocchia di largo Agosta. In tempi di Coronavirus le messe avvengono solo on line.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie del Gruppo V Prenestino della Polizia Locale utilizzando anche altoparlanti per far disperdere le persone che inizialmente non volevano desistere, spiegando i rischi della situazione vista la pandemia di Coronavirus . Nel corso della mattinata – secondo quanto si e’ appreso – le pattuglie hanno proseguito a fare dei passaggi nella zona per scongiurare nuovi assembramenti.