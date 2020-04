Roma, on line iscrizioni per trasporto scolastico a.s. 2020/2021

A Roma sono aperte da oggi le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’a.s.2020/2021. Il servizio, spiega il Campidoglio, è rivolto agli alunni che frequentano le scuole pubbliche capitoline e statali dell’infanzia, le scuole pubbliche statali primarie e secondarie di I grado e che risiedono in zone in cui le linee di trasporto pubblico sono assenti o con scarsa frequenza oraria.

Il trasporto, che riguarda esclusivamente il tragitto casa-scuola e scuola-casa, è riservato agli alunni residenti nel Comune di Roma ed è attivato nel rispetto del bacino di utenza, per consentire agli alunni di raggiungere la scuola più vicina alla propria abitazione, nei giorni previsti dal calendario scolastico. I genitori hanno tempo fino al 18 maggio per presentare la domanda, on line, sul Portale di Roma Capitale, dove sono disponibili tutte le informazioni e le tariffe in base alle varie fasce Isee.

Per gli alunni con disabilità resta la possibilità di presentare la domanda anche oltre il termine del 18 maggio nel caso in cui emerga successivamente la necessità del servizio ed è estesa la possibilità di fruizione del trasporto scolastico anche gli alunni della secondaria di II grado del territorio municipale (nel rispetto del bacino di utenza). Nel caso di difficoltà nella presentazione informatica, cui va allegata l’apposita documentazione sullo stato di “handicap con connotazione di gravità ai senti della L. 104/1992”, è possibile rivolgersi al Municipio di residenza per l’inserimento manuale della domanda.