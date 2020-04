Arrivano i termoscanner alla stazione Termini

I termoscanner arrivano a Termini. E presto anche a Tiburtina e Ostiense. A breve ai passeggeri in arrivo alla principale stazione ferroviaria della Capitale sarà rilevata la temperatura corporea.

“È un’iniziativa fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus, che io stessa avevo sollecitato alle istituzioni competenti e che diventa realtà grazie al contributo decisivo dell’Ordine dei Medici di Roma, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità”, ha spiegato la sindaca Raggi in un post su Facebook.

Ad operare (“a titolo gratuito”) saranno più di 20 medici a titolo insieme ai volontari della Protezione civile di Roma della Croce rossa italiana. “La presenza dei sanitari sul posto – spiega la sindaca – è fondamentale: dopo i primi controlli sulla temperatura dei passeggeri, qualora sia necessario si deve procedere a una visita più approfondita all’interno di un “triage” che Ferrovie dello Stato ha già predisposto in alcune aree isolate dei principali scali ferroviari della nostra città”.