Coronavirus: Fiumicino, troppi vanno in seconde case al mare

Maggiori controlli sul territorio di Fiumicino per evitare spostamenti verso le seconde case al mare in previsione della Pasqua. E’ quanto e’ stato deciso questa mattina si e’ svolta nella nuova riunione del Coc, il Centro operativo comunale di Fiumicino, per fare il punto sulla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19. “Il primo argomento all’ordine del giorno – afferma il sindaco Esterino Montino – e’ stata la constatazione dell’aumento dei veicoli e delle persone in circolazione, a causa delle belle giornate. In molti dalla Capitale si sono trasferiti nelle seconde case sul litorale, in particolare a Fregene. Pertanto, insieme alle Forze dell’ordine, che ringrazio nuovamente per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno, si e’ concordato di aumentare i controlli e mantenere alta l’attenzione, soprattutto in vista della Pasqua, sugli spostamenti non autorizzati delle persone e, se necessario, di recarsi abitazione per abitazione a verificare se qualcuno si e’ recato immotivatamente nelle seconde case al mare.

Stiamo anche valutando l’assunzione di vigili stagionali a supporto di queste operazioni”. “Insieme ai dirigenti – aggiunge il sindaco – si e’ deciso di proseguire, nel limite delle possibilita’, senza interruzioni e complicazioni burocratiche l’attivita’ amministrativa, anche in modalita’ smart working. In particolare si e’ stabilito di procedere all’approvazione del consuntivo di bilancio con un Consiglio comunale in videoconferenza e di dare priorita’ alle attivita’ che consentano di attuare i provvedimenti nazionali e regionali straordinari che contribuiscano alle entrate per il Comune”.

“Non saranno abbandonati – spiega Montino – i due interventi che riguardano la tutela della costa tra Focene e Fregene: quello derivante dallo stanziamento di 2 milioni e 400 mila euro da parte della Protezione civile regionale per la realizzazione di una soffolta e quello derivante dallo stanziamento di 1 milione di 133 mila euro da parte della Regione Lazio per opere di ripascimento. E’ necessario infatti realizzare le opere prima di nuove mareggiate che possano danneggiare la costa”. “Infine si e’ discusso – conclude il sindaco – del centro operativo istituito presso la Casa della Partecipazione di Maccarese per la distribuzione dei beni di prima necessita’ alle famiglie bisognose del territorio. Un servizio che sara’ aggiustato e modificato se necessario in base all’andamento e al numero di richieste in atto”