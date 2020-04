Coronavirus, nel Lazio oggi 118 casi

“Oggi registriamo un dato di 118 casi di positivita’, con il trend che si conferma in rallentamento e che per la prima volta scende sotto al 3%”, mentre “sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.345 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 9”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Ora non bisogna mollare”, aggiunge D’Amato, precisando che “a Viterbo si registra il dato piu’ basso nelle ultime 24 ore, con 2 casi e zero decessi, mentre Roma citta’ continua il rallentamento con 26 casi”. E “proseguono i controlli nelle case di cura e le Rsa su tutto il territorio, arrivati a oltre il 60%. Questa mattina – prosegue D’Amato – ho inoltre visitato il Covid Hospital dell’Eastman e ho potuto apprezzare il lavoro straordinario che svolge per la rete regionale. Sono coinvolti oltre 600 operatori tra infermieri e medici del Policlinico Umberto I ai quali va un sentito ringraziamento. All’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ sono 6 i pazienti Covid ricoverati, mentre 2 i bambini dimessi ieri. La buona notizia – conclude l’assessore – arriva dai 3 neonati e le 2 mamme di Civitavecchia che sono risultati negativi al secondo tampone”.