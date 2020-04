Al via “Dona una corsa taxi” per i sanitari di ospedali Covid

Una raccolta fondi promossa dall’associazione “Cuore digitale” dedicata esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari impegnati negli ospedali Covid di Roma. La campagna “Dona una corsa taxi” ha raggiunto l’ospedale San Filippo Neri – che sabato 28 marzo ha aperto una intera palazzina destinata a Covid Center – e il policlinico Umberto I.

“La donazione – spiega in una nota la Asl Roma 1 – ha lo scopo di agevolare gratuitamente gli spostamenti in taxi del personale sanitario, accompagnandoli a casa per poi tornare al lavoro in piena sicurezza. Per farlo Cuore Digitale ha stretto un accordo con la cooperativa Pronto Taxi 6645 che si è resa subito disponibile”.

In base ai fondi raccolti fino ad oggi, il policlinico Umberto 1 di Roma ha ricevuto n. 40 corse gratuite riservate al solo personale sanitario dipendente”.