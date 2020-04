Trasloca online il servizio Informagiovani Roma

Chiuso al pubblico il Centro servizi per i giovani – ospitato presso la Pelanda in piazza Orazio Giustiniani n. 4, nel cuore di Testaccio – il servizio di informazione ed orientamento (rivolto a giovani e studenti dai 14 ai 35 anni) continua ad essere fornito a distanza.

Sarà possibile – per chi voglia approfondire il progetto di studio, di scelta dell’università, di lavoro o preparare un curriculum efficace – prenotare un colloquio di orientamento via Skype con gli operatori del servizio Informagiovani. Per prenotare l’appuntamento i ragazzi possono scrivere a centro@informagiovaniroma.it oppure telefonare ai numeri 06.82077445/446/447, dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 18.00; il sabato ore 10.00 – 14.00.

Il servizio offre anche seminari online (su formazione, nuove professioni, opportunità offerte dai settori innovativi, mobilità internazionale) che permettono uno scambio diretto con gli operatori. La fruizione è libera, per partecipare cliccare qui e seguire le istruzioni. Si può accedere direttamente attraverso il browser inserendo il proprio nome e un indirizzo email oppure attraverso una app da scaricare su pc o smartphone.

I primi appuntamenti in partenza nei prossimi giorni sono dedicati ai temi dell’orientamento alla formazione e al lavoro:

Giovedì 9 aprile ore 17.00

Orientamento alla scelta post diploma: Università

Venerdì 10 aprile ore 17.00

Orientamento alla scelta post diploma: ITS – Istituti Tecnici Superiori

Mercoledì 15 aprile ore 17.00

Come scrivere un curriculum efficace

16 aprile ore 17.00

Il video colloquio di selezione

Il servizio Informagiovani offre anche interventi di orientamento per classi di studenti sulle piattaforme di didattica a distanza che gli Istituti scolastici stanno utilizzando in questo periodo. Per gli Istituti che non hanno a disposizione una piattaforma il Comune fornirà gli strumenti adatti per realizzare gli interventi. Gli Istituti interessati possono contattare i numeri del servizio o scrivere all’indirizzo scuola@informagiovaniroma.it.

Il servizio è sempre raggiungibile dai ragazzi via email all’indirizzo centro@informagiovaniroma.it e via telefono ai numeri 06.82077445/446/447, negli orari consueti, dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 18.00; il sabato ore 10.00 – 14.00.

Per ricevere informazioni sui programmi europei di mobilità e sui cambiamenti che stanno interessando la mobilità internazionale in questo periodo, è possibile contattare Eurodesk – Agenzia Roma Capitale all’indirizzo roma.capitale@eurodesk.eu o al numero di telefono 06.82077446 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Tutti i dettagli e le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.informagiovaniroma.it e sui rispettivi canali social facebook e twitter.