Prorogate al 17 aprile le iscrizioni ai nidi nella Capitale

Prorogate le iscrizioni ai nidi capitolini per l’anno 2020-21: c’è tempo fino al 17 aprile per la presentazione delle domande online per i nuovi iscritti e fino al 15 maggio per le riconferme. Per venire incontro alle famiglie, l’amministrazione capitolina precisa che sarà possibile effettuare l’iscrizione – entro la data di scadenza – anche senza allegare la dichiarazione Isee, che si potrà presentare in un secondo momento: entro il 21 maggio per i nuovi iscritti, entro il 30 giugno per le riconferme.

“Consapevoli della delicatezza che riveste la scelta del nido e delle difficoltà di questo periodo, abbiamo portato fino al limite massimo i termini per le iscrizioni. Stiamo lavorando senza sosta per coniugare le misure eccezionali del momento con la necessaria attività da portare avanti per garantire il regolare servizio educativo per il prossimo anno e la presenza dell’adeguato corpo docenti in ogni struttura. Come stanno dimostrando proprio queste settimane, prima con l’attivazione spontanea delle educatrici, che ringrazio profondamente, e ora con la didattica a distanza che abbiamo voluto estendere anche per i più piccoli, quello del nido è un servizio che porta un valore aggiunto importante per i singoli bambini e per le famiglie”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale (clicca qui).