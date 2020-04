Atac, le differenti versioni di sindacati e comune sulla gestione dell’emergenza Covid

Corse intensificate dove necessario sulle linee di Atac. No, su alcuni bus ci sono ancora troppi casi di sovraffollamento e permangono problemi di sicurezza. Come riporta Odissea Quotidiana, sull’impatto del coronavirus sul trasporto pubblico si sta consumando una divergenza tra l’amministrazione capitolina e i sindacati che rappresentano gli autisti. Non uno scontro, ma uno scenario molto diverso sulle modalità con cui si sta rimodulando il servizio per l’emergenza covid. In una riunione della commissione mobilità del 6 aprile, infatti, è stato ribadita la già presente intensificazione del servizio su quelle linee che lo rendessero necessario. (qui la redazione del verbale a cura di Direttamente Roma)

Il giorno dopo, tuttavia, è arrivato un comunicato di alcuni sindacati in cui si dipinge una situazione tutt’altro che rosea:

In attesa di ulteriori sviluppi, l’interpretazione della gestione del tpl romano ai tempi dell’emergenza Covid sembra tutt’altro che univoca.