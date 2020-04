Campidoglio, sequestrato cantiere non autorizzato

“Le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nei controlli nel quadrante Sud della capitale, hanno notato alcuni lavori in corso in un cantiere con escavatori in piena attivita’, nella zona di Valleranello”. Cosi’ il Campidoglio in una nota. “Dagli accertamenti e’ emerso che la struttura non aveva le dovute autorizzazioni – e’ spiegato – per questo motivo, oltre al sequestro dell’area, gli agenti hanno sequestrato tutte le attrezzature e i mezzi di lavoro. Un uomo di 56 anni, responsabile dei lavori, e’ stato denunciato. Il cinquantaseienne e la proprietaria del terreno, infine, sono stati sanzionati per violazione delle norme sulla limitazione del contagio da Covid-19. ”

Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale per il lavoro incredibile che stanno facendo in questi giorni – commenta la sindaca Virginia Raggi – Questo tipo di operazioni, purtroppo, sono necessarie per fermare chi non vuole adeguarsi alle norme nazionali. Siamo ben consapevoli delle difficolta’ in cui si trovano le attivita’ economiche in questi giorni di fermo forzato e per questo abbiamo pensato a diverse misure di sostegno delle piccole e medie imprese del territorio romano; la paura della crisi, tuttavia, non puo’ essere la scusa per mettere in pericolo la vita e la sicurezza dei lavoratori”