Coronavirus: a bisognosi 250mila euro risparmi ticket Comune Roma

A Roma sono stati utilizzati i risparmi del Comune per aiutare le famiglie in difficolta’: nel mese di marzo la maggior parte dei dipendenti capitolini ha lavorato da casa, in smart working, e non ha maturato i buoni pasto, si tratta di 250mila euro risparmiati “che abbiamo destinato all’acquisto di beni di prima necessita’ per i cittadini che si trovano in gravi difficolta’ a causa dell’emergenza coronavirus”.

Lo scrive su Facebook il sindaco della capitale, Virginia Raggi, aggiungendo che diversamente “erano risorse che sarebbero restate nelle casse del Comune, finendo in una delle tante voci del bilancio. Invece noi abbiamo immediatamente recuperato quei soldi destinandoli, con una variazione di bilancio, all’acquisto ad esempio di alimenti e altri beni che possono servire alle famiglie in questi giorni”. In questo modo “abbiamo voluto cosi’ dare una mano a chi, in questo difficile periodo, sta combattendo per arrivare a fine mese. Roma e’ una grande comunita’. E lo dimostrano tutte le iniziative di solidarieta’ messe in piedi in questi giorni. Ogni azione in questo senso e’ di fondamentale importanza e puo’ essere d’esempio per gli altri. Sono sicura che insieme ce la faremo”.