Coronavirus: Raggi a Portuense, forno regala pizze ‘solidali’

“A Roma una pizzeria nel quartiere Portuense sta preparando dalle 180 alle 200 pizze al giorno per poi distribuirle gratuitamente ad associazioni e parrocchie. Ho voluto incontrare Paolo, il proprietario del locale, che insieme ai figli ha messo in piedi questa grande iniziativa di solidarieta’”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Credo sia molto importante condividere e far conoscere le belle abitudini che stanno nascendo durante questo difficile periodo di emergenza. Sono moltissime – aggiunge – Nella nostra citta’ sta venendo fuori il vero cuore dei romani e li ringrazio perche’, in un momento come questo, ogni tipo di aiuto e di sostegno e’ fondamentale per andare incontro a chi e’ piu’ in difficolta’. Ogni gesto conta. E devo dire che i cittadini stanno dando il meglio di loro stessi in questo momento. Davvero tanta dedizione e tanta voglia di mettersi a disposizione per aiutare gli altri – conclude Raggi – Sono molto orgogliosa. Siamo una comunita’ forte e tutti insieme supereremo questa emergenza. Ne sono certa”.