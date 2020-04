LazioLab: team di esperti affianca la Regione

Da 3 settimane il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, si collega in videoconferenza con un pool di esperti per disegnare il Lazio del futuro.

Sedute anche di due ore per mettere in campo strategie e progetti, da lanciare quando l’emergenza coronavirus sarà finita e per far ripartire un territorio, che rischia di ritrovarsi con un Pil in calo del 10 per cento. E’ quanto informa ‘’Il Messaggero’’(del 14.4) rilevando che proprio in questi giorni l’iniziativa ha già visto l’attivazione della cassa integrazione in deroga per 124mila lavoratori. Dei quali, il 75 per cento vive e opera tra Roma e Provincia.

Col nome di “LazioLab”, il team è composto, a titolo gratuito, da economisti, medici, ingegneri esperti di biotecnologie, giuristi, conoscitori del mondo dei trasporti e anche un sinologo. Tante le idee messe sul tavolo.

Quattro le direttrici sulle quali sta lavorando questo gruppo, pur senza avere i poteri esecutivi: innovazione tecnologica con l’ultima accelerata su banda larga, smart cities, digitalizzazione e semplificazione della PA; politiche industriali per accentuare competitivita internazionale e sostenibilità, ma anche per facilitare le aggregazioni delle imprese; investimenti pubblici guardando anche alla riprogrammazione dei fondi di coesione; nuove forme di lavori con un occhio alla diffusione dello smart working.

‘’LazioLab’’ sarà presentato alla fine di questa settimana. Del gruppo fanno parte economisti come Simona Arduini, docente di Economia aziendale a Roma Tre, Leonardo Becchetti, ordinario a Tor Vergata e uno dei massimi esperti di welfare del Paese, Paolo Boccardelli direttore della Business School della Luiss, Amedeo Lepore, che insegna alla Luiss ed ex assessore allo Sviluppo della Regione Campania.

Dalla Sapienza provengono Giuseppe Ciccarone e Mario La Torre, studiosi rispettivamente di politica monetaria, statistica e intermediazione dei mercati finanziari. Eppoi, sempre tra gli economisti, Gustavo Piga , già in predicato per guidare il Mef, Alessandro Ruggieri, ex rettore dell’università della Tuscia, Annamaria Simonazzi, Massimiliano Tancioni e Daniela Vuri.

Sul fronte sanitario e della ricerca sono stati coinvolti Nicola Di Daniele, professore di medicina intema a Tor Vergata, l’endocrinologo Andrea Lenzi, Stefano Fantacone, già presidente di Lazio Innova e direttore del Cer (Centro Europa Ricerche), Eugenio Guglielmelli. Di trasporti si occuperà Tiziano Onesti, ordinario di economia aziendale a Roma Tré e presidente di Trenitalia e di Aeroporti di Puglia. Nel team poi il tributarista Gabriele Sepio e il sinologo Francesco Sisci.

(foto:ilromanista.eu)