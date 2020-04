Più auto in giro, meno posti sui bus: come sarà Roma nel post-Covid?

Meno posti su autobus e metropolitana a causa del contingentamento imposto dalle nuove norme di sicurezza della fase 2 o 3. Ma anche paura a prendere i mezzi pubblici e quindi la scelta di un maggiore ricorso alla mobilità privata. Quindi più traffico e criticità per tutti coloro che si muoveranno a Roma per studio, svago o lavoro. Non è roseo lo scenario prospettato da Odissea Quotidiana – con il beneficio del dubbio – su quella che potrebbe essere la mobilità capitolina dopo l’emergenza Coronavirus.

Un quadro che non si basa su supposizioni o vaticini, ma su uno studio di Ipsos Group che ha analizzato l’evoluzione della mobilità cinese, primo paese a vivere il dramma Covid e prima realtà ad essersi confrontata con la ‘ricostruzione’. Lo studio mette in luce come, nel post epidemia, la paura del contagio abbia indotto il 66% delle persone a fare ricorso a mezzi privati, il doppio di quanto avveniva a inizio epidemia. Un calo che ha riguardato soprattutto i bus e – in misura minore – il trasporto pubblico non di linea: taxi e noleggiatori.

Un simile scenario potrebbe riguardare anche altre realtà in tutto il mondo, compresa Roma, dove Atac sta pensando a un piano che preveda il contingentamento dell’utenza, mascherine e guanti obbligatori. Un ritorno alla normalità che si potrebbe rivelare particolarmente impegnativo per una città come Roma, da sempre ostaggio del traffico e delle emissioni nocive che – nel post covid – potrebbero tornare con maggiore intensità.