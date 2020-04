Scuola, a Roma si lavora per riapertura con ingressi scaglionati

In merito alla riapertura delle scuole la sindaca di Roma Virginia Raggi è al lavoro con un progetto di ingressi “scaglionati” per evitare gli assembramenti negli orari di punta. Intervenuta questa mattina a Rai radio 1 la prima cittadina ha detto: “Sulla riapertura delle scuole, da un lato stiamo seguendo da vicino con il ministro Lucia Azzolina per capire quali sono i tempi, dall’altro stiamo lavorando con un nostro dipartimento e con le università a una apertura ‘scaglionata’ con orari di ingresso più lunghi per ridurre e diluire ingressi”. Non si tratta di un ingresso a scuola “a turni”, ha precisato la prima cittadina di Roma: “No, ad esempio, quest’anno eravamo partiti con un progetto con le università per non far iniziare le lezioni prima delle 11 di mattina, per evitare il picco degli orari di punta”.

Stampa