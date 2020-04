Auto travolge e uccide anziana in Piazzale Medaglie D’Oro

Una donna è morta a Roma dopo essere stata investita da un’auto. E’ successo, stamani, in Piazzale delle Medaglie D’Oro, in un’area non distante da un ufficio postale. La donna, di 76 anni, era poggiata a un veicolo parcheggiato quando è stata travolta da un’auto guidata da un 43enne.

Inutili i soccorsi alla vittima mentre l’uomo è stato sottoposto ai test alcolemico tossicologici. Sul posto sono intervenute pattuglie del Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dei fatti.