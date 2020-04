Latina, si arrampica su traliccio: salvato dai vigili del fuoco

Si è arrampicato su un traliccio dell’alta tensione in località Borgo Montello a Latina e per farlo scendere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 9 quando i pompieri sono intervenuti su segnalazione della polizia per un soccorso a persona. I vigili del fuoco hanno dovuto agire velocemente dato che l’uomo era in difficoltà. Con l’utilizzo delle tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), in poco tempo, la persona è stata messa in sicurezza, recuperata e consegnata ai sanitari per accertamenti.

