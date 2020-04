Strade allagate alla Balduina per danni a una tubatura

Strade simili a fiumi alla Balduina dove la rottura di una tubatura su via Ugo De Carolis ha causato una notevole perdita d’acqua allagando, complice l’orografia della zona, anche diverse vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV gruppo della Polizia locale di Roma Capitale e i tecnici di Acea che hanno sospeso il servizio idrico in diversi strade della zona. A quanto si apprende non ci sarebbero danni ad appartamenti e negozi.

La polizia locale intanto ha chiuso al traffico via Elio Donato e via Duccio Galimberti, con deviazione della linea Atac 990. Diversi residente della zona sottolineano come il punto in cui si sarebbe rotta la tubatura sia lo stesso di un intervento per un danno simile effettuato alcuni mesi fa.

Intanto per garantire l’approvvigionamento dei residenti, Acea Ato 2 ha previsto la presenza sul posto di due autobotti, che resteranno in stazionamento per tutta la durata dell’intervento.