Leodori: nel Lazio tute e camici sono vera emergenza

“Per le tute e per i camici siamo in una situazione di emergenza”. Parole del vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori, in videoaudizione alla riunione congiunta della XII commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione e IV commissione (Bilancio), temi all’ordine del giorno e dell’analisi delle commissioni gli “Acquisti urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19” e la “Gestione dell’emergenza e misure intraprese; numero totale e tipologia di DPI acquistati; costo complessivo degli stessi; beneficiari dei DPI”. Lunghissima la relazione del vicepresidente Leodori che ha dettagliato i numeri sui dispositivi di protezione della regione Lazio dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e spiegando che “sulle mascherine abbiamo una situazione leggermente diversa” ma attualmente è sulle tute e sui camici che c’è emergenza. In magazzino ci son scorte di mascherine tali da “tenerci tranquilli”.

Sono 16.018.093 in totale i dispositivi di protezione individuale a disposizione della Regione Lazio. Sono tra i dati messi a disposizione dal vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori, nel corso della videoaudizione alla riunione congiunta della XII commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione e IV commissione (Bilancio) in corso in questo momento e dedicata agli “Acquisti urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19” e la “Gestione dell’emergenza e misure intraprese; numero totale e tipologia di DPI acquistati; costo complessivo degli stessi; beneficiari dei DPI”. Scendendo nel dettaglio gli occhiali protettivi sono 44.791, le visiere protettive 100.000, le mascherine monovelo 930.700, le maschere FFP3 5123, le FFP2 6.766.553, le chirurgiche 4 strati 266.500, le 3 strati 7.201.950, i guanti nitrile 252.500, i guanti sterili 7200, le cuffie copricapo 42550, i camici 145.026, i calzari corti (al pezzo) 65290, i calzari lunghi (al pezzo) 4740 , gel disinfettante 3625 LT, le mascherine chirurgiche con visiera 50, le maschere Decathlon 789, gel cisterna 990 LT, 14 i saturimetri e 98 termometro digitale.