M5S, Barillari espulso: “Colpevole di non essermi venduto al Pd”

“Arrivata l’espulsione. Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al Partito Democratico come hanno fatto tanti altri”.

Cosi’ su Facebook il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari. Barillari in passato era stato gia’ censurato dal Blog delle Stelle per le sue posizioni oltranziste sui vaccini; di recente la pubblicazione di un sito di ‘controinformazione’ sulla sanita’, il cui indirizzo era simile a quello ufficiale della Regione, lo aveva messo in contrasto con il suo stesso gruppo e di nuovo con il blog ufficiale del Movimento. La decisione sulla sua espulsione era stata riservata ai probiviri. “Ora, dai banchi del gruppo misto – conclude Barillari – continuero’ con ancora piu’ forza a combattere a fianco dei cittadini, nelle battaglie che i miei colleghi non hanno piu’ il coraggio di fare”.