Raggi, smart working prosegua dopo fine emergenza

Il lavoro agile prosegua anche al termine dell’emergenza come modalità standard: è la richiesta del sindaco di Roma Virginia Raggi intervenuta questa mattina ai microfoni di radio Cusano campus. “Sabato ero in cabina di regia per l’emergenza e ho chiesto al presidente Conte che lo smart working sia normato per legge”, ha detto la prima cittadina di Roma. “Non dico il cento per cento ma almeno per una fetta dei dipendenti – ha aggiunto Virginia Raggi -. Dobbiamo immaginarci una società diversa”

