Trovato cadavere nel Tevere: è della 27enne scomparsa a Roma

La procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo della donna trovato oggi nel Tevere all’altezza di Ponte Vittorio. Si tratterebbe di Luciana Martinelli, la 27enne che era scomparsa ad inizio aprile dal suo appartamento nella zona di Pietralata. Non sarebbero stati trovati i suoi documenti, ma i vestiti che indossava e un tatuaggio sul braccio potrebbero corrispondere a quelli della giovane sparita. Ad un primo esame esterno del cadavere non sono stati individuati segni di violenza. La donna si era allontana dalla propria abitazione in auto il 3 aprile scorso. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Montesacro.

