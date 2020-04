Incendio a Roma: fumo nero nell’aria, possibile diossina

Alta colonna di fumo nero a Roma per un incendio scoppiato in via del Fosso della Magliana, non ancora escluso il rischio diossina per i residenti.

Un’alta colonna di fumo nero si è levata poco dopo le 14 a Roma, in zona Fosso della Magliana. Alcuni residenti hanno chiamato la Polizia Locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato segnalando un incendio. Il rogo è scoppiato in corrispondenza di un deposito di automezzi. Accorsi sul posto anche alcune squadre dei Vigili del Fuoco.

Secondo le primissime informazioni fornite a provocare il denso fumo nero levatosi dal rogo, situato come ricordiamo in via del Fosso della Magliana, la combustione di materiali plastici. Presenti nel deposito anche materiali ferrosi. Diverse le segnalazioni ricevute dal XI gruppo Marconi della Polizia Locale, mentre sono ancora aperte le indagini per quanto riguarda l’origine dell’incendio.

Si attendono nelle prossime ore ulteriori informazioni relative al contenuto del denso fumo nero levatosi dall’area dell’incendio, visibile da diversi punti dell’area Sud-Ovest di Roma.

I residenti nelle zone temono un possibile inquinamento atmosferico da diossina e una conseguente minaccia per la salute.