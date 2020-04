Al via igienizzazione strade policlinico Gemelli

Questa mattina, a partire dalle 6, delle squadre del comando di Roma dei vigili del fuoco sono intervenute al Policlinico Agostino Gemelli per effettuare l’igenizzazione del sistema di viabilità interno al complesso ospedaliero e della zona antistante il Pronto soccorso. Sul posto i gruppi Nbcr (Nucleo biologico chimico radiologico) e Usar (Urban search and rescue) con il mezzo “Act 4×4” per sanificazione del manto stradale.

