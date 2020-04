Coronavirus: litorale romano, più controlli per ponte 1 maggio

Anche per il ponte del 1 maggio saranno intensificati, come avvenuto per quelli della Pasqua e del 25 aprile, i controlli sul litorale romano per evitare trasgressioni e presenze non giustificate in violazione delle disposizioni sull’emergenza coronavirus. Un dispositivo mirato a verificare e prevenire che non ci sia un allentamento nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Nel comune di Fiumicino, in sinergia con le altre forze dell’ordine, polizia di Stato, anche con il reparto mobile, carabinieri, Capitaneria e guardia di finanza, in campo dieci pattuglie della polizia locale. Confermata la presenza del drone, controllato dal pilota autorizzato della Protezione Civile locale, in azione nelle aree tradizionalmente frequentate per gite e scampagnate, come spiagge, pinete, aree boschive. Obiettivo dei controlli anche le zone di villeggiatura, specialmente Fregene e Passoscuro, dove ci sono le seconde case di romani che possono essere meta di potenziali uscite.

Dopo i servizi gia’ effettuati nel corso negli scorsi fine settimana, di nuovo in campo anche la Guardia costiera di Roma a concorrere ai controlli, via mare e via terra, sul litorale e sulle strade di Fiumicino ed Ostia. Pattuglie itineranti, con quattro militari ciascuna, ed unita’ navali, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate con controlli sulle spiagge ma anche attraverso blocchi stradali. Sotto occhio l’accesso agli arenili ma anche il rispetto dell’Ordinanza regionale sugli interventi di manutenzione e sanificazione da parte dei concessionari di chioschi e stabilimenti balneari. Inoltre, nei rimessaggi e nelle marine, per evitare afflussi di persone non consentiti. Servizi che si svolgeranno in contemporanea sulle strade di accesso ed i lungomari di Ostia, Isola Sacra, Fregene e Maccarese e che, si affiancano, nel dispositivo, a quelli delle pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino e del X Municipio di Roma, coordinati con le altre forze dell’ordine.