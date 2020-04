Ristoratori romani consegnano chiave simbolica a Raggi

La consegna delle chiavi del ristoranti di Roma, prevista per questa mattina in Campidoglio, è stata anticipata ad ieri pomeriggio. L’appuntamento, per sottolineare il grave momento di difficoltà dei ristoratori romani, era previsto tra una rappresentanza e il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito ma, a ricevere la chiave simbolica, dalle mani di due giovani ristoratrici di Roma è stata direttamente la sindaca Virginia Raggi.

L’incontro è avvenuto in piazza del Campidoglio e hanno partecipato i due ristoratori che hanno organizzato l’iniziativa, Roberto Stagnitta e Francesco Testa, titolari di noti ristoranti, oltre alle loro due figlie. L’iniziativa nasce per accendere un fare sui problemi del settore della ristorazione, che vive un momento di vera agonia.

“Il sindaco ci ha ascoltato – ha dichiarato Stagnitta – le abbiamo elencato le nostre difficoltà e i timori per il futuro incerto delle nostre attività. Lei ha dato disponibilità sia per l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico ed anche per il congelamento della relativa tassa. Non ha potuto darci informazioni con certezza perché l’argomento deve essere portato in consiglio comunale. Disponibilità anche all’abbattimento della tariffa sui rifiuti”.

Nell’incontro si è parlato, anche se non di diretta competenza del Comune, delle eventuali restrizioni o adempimenti in vista dell’apertura del primo giugno. “Le abbiamo sottolineato che per le nostre attività, la soluzione del plexiglass a dividere i clienti è assurda e inaccettabile. Le abbiamo chiesto di prendere la chiave, di custodirla per poi renderla un giorno ai nostri figli”.