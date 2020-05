2 Giugno, niente cerimonia al Quirinale

on e’ ancora ufficiale ma la decisione sara’ inevitabile. A quanto si apprende da fonti della presidenza della Repubblica, a causa dell’emergenza coronavirus, quest’anno, in occasione della Festa del 2 giugno, i giardini del Quirinale resteranno chiusi pubblico. La tradizionale apertura per la Festa della Repubblica, attesa ogni anno da migliaia di cittadini romani e dai turisti che arrivano nella Capitale nel mese di giugno, insomma subisce inevitabilmente le conseguenze della pandemia a causa dei divieti di assembramento.

Stessa sorte anche per il ricevimento che il giorno prima, l’1 giugno, si tiene al Colle con le alte cariche dello Stato, le rappresentanze Diplomatiche in Italia, politici, giornalisti ed esponenti del mondo delle imprese e della cultura.

La cerimonia, che Sergio Matteralla aveva ripristinato nel 2015 dopo due anni di interruzione da parte di Giorgio Napolitano per questioni di ‘sobrieta” per la crisi economica, subira’ quindi un nuovo stop. Nelle scorse settimane, sempre per l’emergenza Covid-19, e’ stata annullata la cerimonia del 25 aprile e, pochi giorni fa, quella del 1 maggio. Ora tocchera’ a quella che viene definita la ‘Festa degli italiani’.