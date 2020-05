Coronavirus: 37,4% dei casi Lazio è nella città di Roma

Il 37,4 per cento dei casi di coronavirus nel Lazio sono nella citta’ di Roma, il 32,2% nella provincia della Capitale, il 9% a Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Viterbo e l’8% a Latina. Mentre il 2,3% proviene da fuori Regione. E’ quanto emerge dai dati resi noti dalla Regione sulla distribuzione dei casi di Covid 19 nel Lazio.

Del totale dei casi registrati attualmente il 44% e’ in isolamento domiciliare e il 20% e’ ricoverato in una struttura sanitaria. L’1% e’ in terapia intensiva.

I guariti sono il 27% dei casi. L’eta’ media dei positivi – secondo quanto emerge dai dati – e’ di 57 anni. Il 52% sono donne e il 48% uomini.