Da oggi di nuovo strisce blu a pagamento nella Capitale

Dal 4 maggio 2020 torna a pagamento la sosta sulle strisce blu nelle strade della città e, per chi non ha un abbonamento metrebus, i parcheggi di interscambio. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. “I parcheggi di interscambio sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5.15, chiusura ore 0.30”, si legge nella nota. Le zone a traffico limitato Trastevere, Tridente e Centro storico restano non attive.

La sospensione del pagamento della sosta tariffata in tutto il territorio capitolino era stata prorogata dalla sindaca Raggi fino a ieri, 3 maggio.