Festa in casa per il 17esimo compleanno, multati otto giovani

Alla vigilia della fase 2 dell’emergenza sanitaria nella Capitale, gia’ ieri sera, i Carabinieri hanno interrotto una festa non autorizzata in un’abitazione privata in via Aurelia. Su segnalazione di alcuni abitanti della zona i militari della stazione Madonna del Riposo sono intervenuti in un condominio dal quale provenivano voci e musica. Individuata l’abitazione i carabinieri hanno svolto un controllo e all’interno dell’appartamento hanno trovato 8 persone che festeggiavano il 17esimo compleanno di uno dei partecipanti.

A quel punto sono scattate le sanzioni per mancato rispetto della normativa anti contagio. Uno dei partecipanti, un 19enne romano residente nella casa in cui si teneva la festa, e’ stato denunciato perche’ trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.