Roma torna alla vita: passeggiata a piazza Navona

Ieri sera, a poche ore dall’inizio della fase 2, Roma ha ripreso vita: verso le 19.30 in tanti hanno deciso di fare una passeggiata a piazza Navona. Qualcuno munito di mascherina, ma molti senza, tutti in piccoli gruppi ma comunque rispettando il distanziamento sociale previsto dai decreti per il contenimento del Covid-19. Non sarebbe stato ancora possibile uscire se non per “comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità”, ma in molti hanno colto l’occasione del bel tempo per prendere un po’ d’aria fresca, dopo oltre 50 giorni dall’inizio del blocco. Sulla piazza anche qualche auto della polizia locale di Roma Capitale.

