Fiumicino primo scalo in Europa a usare lo “smart helmet”

A Fiumicino è arrivato lo Smart Helmet: un termo scanner portatile – impiegato per la prima volta in un scalo europeo – che permette agli addetti aeroportuali di controllare e misurare la temperatura corporea di passeggeri a distanza, camminando nell’aeroporto.

E’ una delle iniziative adottate da Adr per passare alla fase 2, insieme alla riorganizzazione degli spazi, rimodulati per garantire il distanziamento sociale, all’adeguamento della segnaletica per il rispetto del droplet, all’acquisto di ulteriori 30 termoscanner.