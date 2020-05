Muletto si ribalta, muore operaio a Roma

Incidente sul lavoro in via Civitacampomarano, alla periferia di Roma. Un operaio di 58 anni e’ morto a causa del ribaltamento di un Muletto.

La tragedia del lavoro si e’ consumata in localita’ Case Rosse. Sul posto e’ arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli che hanno messo in sicurezza il mezzo, ma per l’operaio non c’era nulla da fare.

Sul posto anche gli ispettori Spresal Asl Rm2 per svolgere le indagini