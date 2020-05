Roma, task force per riaprire nidi e materne entro l’estate

Riaprire nidi e materne il prima possibile, “se si può entro l’estate”. Lo ha detto, in una intervista al Corriere della Sera, l’assessora capitolino alla Scuola Veronica Mammì. “Ho istituito una task force di 25 esperti che mi debbono fornire gli elementi per valutare come e dove sia possibile”, ha spiegato. “La task force è composta da membri interni all’amministrazione che quindi conoscono bene la situazione scolastica sul territorio ed esterni”. Tra questi, professori universitari, psicologici, pedagogisti, un epidemiologo e un virologo.

Per l’assessora Mammì dovranno valutare “innanzitutto come far ripartire le scuole in assoluta sicurezza. Ogni considerazione, chiaramente, dovrà seguire l’evolversi della situazione epidemiologica. Ma deve essere tracciato un percorso senza rischi. Conto di organizzare la prima riunione entro la prossima settimana”. Le risposte, invece sono attese “entro fine maggio, al massimo la prima settimana di giugno”.

Stabilire una data, però, precisa l’assessora di Roma alla Scuola Veronica Mammì “è ancora troppo presto perché aspettiamo le linee guida nazionali. Le incognite sono tante e non dipende solo da noi, soprattutto bisogna vedere l’evolversi della situazione sanitaria. Ma, ripeto, l’obiettivo è far ripartire le attività per il periodo estivo che si tratti di centri estivi, di attività outdoor o di altro”. E in merito alle risorse per gli interventi da mettere in atto, Mammì aggiunge: “Ci stiamo lavorando, e comunque andranno proposti per Roma come per tutti gli altri comuni, stanziamenti specifici a livello nazionale. La ministra Azzolina nel parlare di edilizia scolastica è sembrata disponibile, quindi ci aspettiamo anche l’aiuto del governo”.