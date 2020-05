Fase 2, situazione complicata all’ingresso della metro Anagnina

È una fila lunghissima quella che è apparsa nei racconti social provenienti da Anagnina. Qui, all’ingresso del capolinea della Metro A, sono tante le persone che attendono il proprio turno in base al contingentamento previsto dalla fase due dell’emergenza sanitaria. Ma la segnalazione di alcuni utenti di Twitter presenti sulla scena non riguarda la comprensibile mole di persone in fila, ma l’organizzazione del flusso. “Nessun percorso con distanza stabilite per l’ingresso in metro ad Anagnina, vigilanza tutta all’ingresso dei cancelli senza controllare l’assembramento, noi dietro tenevamo la distanza ma avanti è un carnaio” racconta RobyRò.

Nel mirino degli utenti, infatti, c’è la gestione di un flusso che tenderà ad aumentare sempre più, in relazione alle aperture progressive stabilite da governo centrale.

E la domanda più frequente è: cosa accadrà quando riaprirà tutto? “Mi questi giorni stiamo attorno al 17% rispetto al carico di utenza pre-emergenza, figuriamoci tra dieci giorni” osserva sconsolato Mercurio Viaggiatore.