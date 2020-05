Al via allo Spallanzani piattaforma farmaci per la ricerca

Un donazione di un milione di euro da parte della Camera di Commercio di Roma in favore dell’Istituto Spallanzani per sostenere la ricerca, la sperimentazione di nuove terapie, l’acquisto di apparecchiature clinico-diagnostiche e di presidi medico-sanitari nell’attività connessa all’emergenza sanitaria in corso. Lo prevede un protocollo firmato dal Direttore Generale di Inmi Spallanzani Marta Branca e dal Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, spiega che l’obiettivo è realizzare una “piattaforma unica per valutare tutti i farmaci sperimentali con dati clinici, genetici ed epidemiologici. Questa epidemia ci ha insegnato alcune cose, ovvero che ci siamo trovati di fronte a una situazione totalmente inattesa e che non eravamo pronti e non avevamo a disposizione le piattaforme per gestire l’epidemia”