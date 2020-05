L’europeismo spiegato con il numero (enorme) dei dipendenti di Roma

Difficile immaginare come il numero abnorme dei dipendenti capitolini possa essere utilizzato per difendere il progetto europeista. Eppure è stata questa la leva azionata da un noto portale nonprofit per spiegare che, in fondo, l’Europa non è un carrozzone burocratico, ma una realtà con una fisiologica presenza di burocrati e impiegati. Alcuni giorni fa, la pagine Facebook “My country?Europe” – progetto di informazione europeista con oltre 100mila like – pubblica un meme per spiegare agli internauti che è sbagliato pensare che l’Unione Europea sia un’armata di burocrati.

Per farlo cita la nostra città, Roma, 62mila dipendenti per 3milioni di persone a fronte dei 55mila dipendenti dell’Unione Europea, un’entità sovranazionale che rappresenta circa 450milioni di persone. Insomma l’esempio capitolino è considerato il più efficace per far capire a una platea internazionale l’infondatezza di alcune critiche.

Un episodio minore, un semplice meme nell’oceano del web, ma che dimostra come il modello-Roma, con la sua burocrazia elefantiaca e la sua efficienza non proprio esemplare, sia sia noto in tutta Europa. E che potrebbe far tornare europeisti anche i più convinti nostalgici della lira.