Coronavirus: nel Lazio oggi 25 casi; dato più basso da lockdown

“Oggi registriamo un dato di 25 casi positivi nelle ultime 24 ore. E’ il dato piu’ basso dal lockdown e abbiamo un trend allo 0,3%”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. D’Amato precisa che “nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 2.334 totali”.

A Roma citta’ sono stati registrati 12 casi, sui 25 totali della Regione. Per quanto riguarda le province, osserva poi l’assessore, “abbiamo un trend stabilmente in discesa: complessivamente si registrano zero casi nelle ultime 24 ore e zero decessi”.

“Da domani mattina – prosegue D’Amato – sara’ attivo il primo modulo da 12 posti letto della Rsa di Albano. Una struttura molto importante che a regime avra’ 50 posti letto”. L’assessore fa, inoltre, sapere che dall’inizio dell’epidemia ad oggi nel Lazio sono stati eseguiti quasi 182mila tamponi, sottolineando che “proseguono i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate: ad oggi sono 691 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”.