Fase 2: Raggi, non voglio chiudere parchi

“Durante la prima settimana possiamo farci i complimenti. Mi sto facendo mandare i report dalla Polizia Locale e dalle associazioni che operano nei parchi per capire qual e’ l’esito dei controlli. Se i report danno informazioni positive e favorevoli non c’e’ da parte mia la volonta’ di chiudere i parchi. Bisogna pero’ evitare atteggiamenti come non rispettare il distanziamento sociale, creare assembramenti o fare partite di calcio e picnic”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una diretta Facebook.

Sono in corso comunque le attivita’ di manutenzione dei parchi a Roma. “Sono stati riaperti tutti i parchi, il servizio giardini cura una serie di parchi e le ditte esterne si occupano di altri parchi, queste ditte non hanno lavorato durante il lockdown ma hanno ricominciato in questa settimana”, ha spiegato Virginia Raggi. “Le aree gioco e di allenamento sono chiuse e delimitate da nastri – ha aggiunto -. Anche se puo’ sembrare ingiusto ma puo’ essere un veicolo di contagio e quindi queste aree vanno tenute chiuse”.