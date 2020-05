Minaccia suicidio dal 5 piano, 23enne salvato da Polizia a Roma

Un 23enne che ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra del quinto piano di uno stabile e’ stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato. E’ accaduto venerdi’ sera, quando la sala operativa della Questura segnala via radio un tentativo di suicidio da parte di un giovane che minacciava di gettarsi dalla finestra di un appartamento in zona Serpentara. Immediatamente gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, al momento in transito per servizio su via Salaria, deviano dal loro itinerario e raggiungono l’abitazione, dove trovano il padre del ragazzo che indica loro la stanza dove il figlio si era isolato minacciando di gettarsi nel vuoto.

I poliziotti sono quindi entrati nella stanza ed hanno trovato il 23enne, in evidente stato di alterazione psichica, in piedi davanti alla finestra aperta proprio nell’atto di scavalcarla. Gli agenti a questo punto hanno cercato di instaurare un dialogo con il ragazzo per farlo desistere dal suo intento suicida e sono riusciti a distrarlo sino all’arrivo del personale medico che avevano precedentemente richiesto. All’arrivo del 118, dopo una lunga opera di convincimento, i poliziotti sono riusciti a convincere il ragazzo a salire sull’ambulanza ma lo stesso ha posto, come unica condizione, che un agente lo accompagnasse sino all’ospedale. Cosi’ e’ stato e, arrivati in ospedale, gli sono state prestate le cure del caso.